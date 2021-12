Travessia Salvador-Mar Grande é retomada nesta terça

Após a melhoria das condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, a travessia marítima Salvador-Mar Grande retomou as operações nesta

A travessia marítima Salvador-Mar Grande retomou as operações na manhã desta terça-feira, 13, após a melhoria das condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

Entretanto, o sistema ainda não funciona em caráter definitivo e pode ser novamente interrompido caso as condições climáticas piorem, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Nesta terça, o sistema realiza uma parada de Mar Grande para Salvador até as 10h, por conta da maré baixa. No sentido oposto, as embarcações saem do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e atracam no Terminal de Bom Despacho.

Escunas Paradas

As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos vão permanecer paradas nesta terça. Já a linha Salvador-Morro de São Paulo segue com conexão em Itaparica. Os catamarãs saem do Terminal Náutico, no Comércio, e atracam na Ilha, onde os passageiros desembarcam e seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença. De lá, atravessam para Morro.

As saídas de Salvador são às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Com conexão, a viagem para o Morro dura 3h20 - uma hora a mais que o tempo normal.

