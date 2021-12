Travessia Salvador-Mar Grande é novamente suspensa por causa da maré baixa

A Travessia Salvador-Mar Grande é interrompida entre as 9h30 e o meio-dia desta sexta-feira, 5, devido à maré baixa prolongada, que impede a atracação das embarcações em Mar Grande.

O sistema operou desde as 5h com oito embarcações, fazendo horários de saída de meia em meia hora nos terminais.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informa que, caso ocorra concentração de passageiros nos terminais às 12h, serão abertos horários extras para atender os passageiros, com saídas de 15 em 15 minutos. À noite, o último horário saindo de Salvador será às 19h30 e, de Mar Grande, às 18h30.

Já a linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem qualquer restrição e registra bom movimento de passageiros.

As escunas do "Passeio às Ilhas" também estão em tráfego nesta sexta, com saída do Terminal Náutico às 9h e retorno a Salvador às 17h30. O passeio inclui parada em Ilha dos Frades e em Itaparica.

