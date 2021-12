Travessia Salvador-Mar Grande é interrompida até as 13h

A travessia Salvador-Mar Grande vai ser interrompida por conta da maré baixa, das 10h30 às 13h, desta sexta-feira, 23, no sentido Mar Grande para a capital. Já no sentido inverso, o serviço funciona sem alterações, com os barcos saindo do Terminal Náutico, no bairro do Comércio, e atracando no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

O fluxo de passageiros é tranquilo na manhã desta sexta. As saídas ocorrem a cada 30 min ou de 15 em 15 min, a depender da demanda de usuários. Com a chegada do fim de semana, o movimento para a Ilha de Itaparica deve crescer a partir das 13h. O último horário programado para sair de Salvador são às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Os Catamarãs, que saem da capital com destino a Morro de São Paulo, devem atingir lotação completa de passageiros, devido a grande procura dos usuários pelo serviço. As passagens permanecem sendo vendidas. Os horários das embarcações são 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro, as saídas acontecem 9h, 11h30, 13h e 15h.

adblock ativo