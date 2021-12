A travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa nesta sexta-feira, 7, por conta do tempo chuvoso, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos os Santos. As viagens estão suspensar desde esta quarta, 5.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as condições de navegação continuam desfavoráveis, com ventos de até 40Km por hora e ondas de 2,5m, o que inviabiliza a operação segura das embarcações.

No caso da linha para o Morro de São Paulo, as condições de navegação em todo o trajeto marítimo, entre a capital e a Ilha de Tinharé, são ainda piores em relação às da Baía de Todos os Santos, impossibilitando completamente as operações dos catamarãs que fazem essa travessia.

Ainda não existe previsão para a retomada das operações.

