Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande continua suspensa nesta terça-feira, 18, devido ao mau tempo. O mar agitado e os fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos deixam as condições de navegação impróprias para as embarcações do sistema. As escunas de turismo não vão operar nesta terça.

O presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), Jacinto Chagas, considera improvável que a travessia Salvador-Mar Grande retome as operações ainda nesta terça. Ainda segundo o presidente os ventos chegam a 25 Km.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operaram com conexão em Itaparica.

