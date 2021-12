Travessia Salvador-Itaparica opera com três ferries

A travessia Salvador-Ilha de Itaparica opera neste sábado, 4, com três ferries. De acordo com a administradora do sistema, a Internacional Marítima, estão em funcionamento os ferries Anna Nery, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu, suficientes para a demanda no momento. A empresa informa que a embarcação Juracy Magalhães Júnior entrará em operação caso o fluxo de passageiros aumente.

Os ferries Pinheiro, Ivete Sangalo e Agenor Gordilho passam por manutenção preventiva.

As partidas ocorrem de hora em hora, segundo a administradora do sistema.

As vendas de passagens podem ser realizadas através dos cartões de crédito e débito nos Terminais de São Joaquim e de Bom Despacho.

adblock ativo