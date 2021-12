Travessia Salvador -Mar Grande volta a operar sem restrições

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande voltou a operar normalmente às 10h deste sábado, 15, após fazer uma parada de uma hora e meia por conta da maré baixa.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento é intenso no embarque no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio e na Ilha de Itaparica.

Oito embarcações estão realizando a travessia, que teve os horários de saída prorrogados de 15 em 15 minutos. Ainda segundo a Astramab, a previsão é de que o movimento siga intenso até às 14 horas. Também por conta da maré baixa, o serviço vai atender até às 18h50 no sentido de Salvador para Mar Grande e até às 18h, no sentido inverso.

Morro - A linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições e com movimento moderado. Neste sábado, 15, o primeiro catamarã para o Morro saiu às 8h30m e os próximos vão zarpar às 10h30, 13h e 14h. Já as saídas de Morro de São Paulo para Salvador acontecem às 9h, 11h30m, 12h30m e 15h.

