Travessia Salvador -Mar Grande opera sem filas

A travessia marítima Salvador-Mar Grande opera com oito embarcações e sem fila na manhã deste domingo, 13. As lanchas saem do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, a cada 30 minutos. O sistema vai atender hoje até às 20 horas, de Salvador para Mar Grande, e até às 18h30, no sentido inverso.

Morro de São Paulo

A linha Salvador-Morro de São Paulo tem movimento moderado. Os horários de saída do Terminal Náutico, no Comércio, neste domingo são: 9h, 10h30m, 13h30m e 14h. Do Morro de São Paulo para Salvador, 9h, 9h30m, 12h30m e 15h.

