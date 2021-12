Travessia Salvador- Mar Grande é tranquila na manhã desta segunda

Na manhã desta segunda-feira, 5, a travessia Salvador - Mar Grande segue de forma tranquila. O Ferry-Boat está operando com seis embarcações a Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi e Rio Paraguaçu, com saídas a cada 30 minutos.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo de passageiros está tranquilo com embarque imediato tanto para pedestres quanto para veículos no terminal marítimo de São Joaquim, em Salvador. Já no terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica, o movimento está considerado moderado para veículos, com espera de até 1h30 e tranquilo para pedestres.

A expectativa é de que o fluxo de passageiros aumente no período da tarde.

