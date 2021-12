A travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa neste domingo, 27, devido aos fortes ventos e ao mar agitado na Baía de Todos os Santos. O sistema está parado desde ontem, 26, e não há previsão para que as operações sejam retomadas hoje.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), também por conta do mau tempo, as escunas de turismo continuam sem operar.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera fazendo conexão em Itaparica devido às condições desfavoráveis de navegação em todo o percurso entre a capital e a Ilha de Tinharé. As saídas para Morro ocorrem às 8h30, 9h, 10h30 e 13h. No sentido inverso, às 9h,11h30, 13h e 15h.

