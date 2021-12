Travessia Salvador - Mar Grande registra movimento intenso

O embarque do sistema Salvador-Mar Grande registra movimento intenso, com muitos passageiros seguindo para a Ilha de Itaparica na manhã deste domingo, 20. As lanchas saem a cada meia hora ou 15 minutos, de acordo com a demanda, e o sistema opera com 10 embarcações e três na reserva.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a previsão é que o fluxo de passageiros continue intenso durante todo o dia. O último horário partindo de Mar Grande será às 18h30 e, de Salvador, às 20h.

