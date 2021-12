Travessia Salvador - Mar Grande é suspensa até as 11h30

A travessia marítima Salvador - Mar Grande foi interrompida nos dois sentidos desde 9h - por conta da maré baixa - e só retomará às 11h30 desta quinta-feira, 16.

Segundo a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema iniciou as operações às 5h, com bom fluxo de passageiros e com saídas dos terminais a cada 30 minutos.

Pelo terceiro dia consecutivo, no entanto, o serviço teve que ser suspenso porque o Terminal Hidroviário de Vera Cruz está sem condições operacionais, por falta de profundidade do seu canal de navegação.

Após a volta das operações, a travessia vai operar normalmente com o último horário do dia saindo de Mar Grande às 18h30. De Salvador, a última viagem será às 20h.

Os catamarãs da linha Salvador -Morro de São Paulo operam normalmente. As saídas do Terminal Náutico, no Comércio, ocorrem às 10h30, 13h e 14h30. Já saindo de Morro de São Paulo ocorre às 13h30 e 15h. A viagem para o Morro dura em média 2h20.

