Travessia Salvador - Itaparica tem movimento intenso

A procura pelas lanchas rápidas que fazem a travessia Salvador Mar Grande neste domingo, 25, é grande. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as embarcações estão saindo do Terminal Náutico para Mar de 30 em 30 minutos.

Com oito embarcações em tráfego, o sistema começou a operar às 5h e vai até às 20 horas, quando sairá a última lancha do Terminal Náutico para Mar Grande, no sentido inverso, a última viagem será às 18h30.

A previsão é que o fluxo se intensifique a partir das 15 horas. As condições de navegação na Baía de Todos os Santos são excelentes neste domingo, com mar calmo e ventos fracos e o tempo médio da travessia é de 40 minutos.

