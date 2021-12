A Travessia Salvado-Mar Grande está suspensa até às 12h deste domingo, 19, por conta da maré baixa que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia foi interrompida às 9h e tem previsão de voltar às 12h.

Ainda segundo a Astramab, quando o atendimento for normalizado, às 12h, a travessia contará com oito embarcações em tráfego e horários de saída dos terminais de 30 em 30 minutos. O último horário saindo de Salvador hoje será às 19h30, e de Mar Grande, às 18h30.

Morro de São Paulo - A linha marítima entre Salvador e o Morro de São Paulo voltou a operar sem restrições neste domingo e com movimento moderado de embarque. A Astramab informa que as próximas partidas do Terminal Náutico vão ocorrer às 10h30, 11h30, 13h30 e 14h. Saídas de Morro de São Paulo às 9h,9h30, 11h30, 12h30, 15h, e 16h.



As escunas que fazem o tour turístico pelas ilhas da Baía de Todos os Santos operam normalmente e com bom movimento, com muita gente aproveitando o domingo de sol para fazer o tour pelas ilhas. O "Passeios à Ilhas" inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30.

