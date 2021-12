Travessia Ribeira-Plataforma fica parada

Os cerca de mil usuários das lanchas da travessia Ribeira/ Plataforma que foram aos terminais durante todo o dia deste domingo, 23, encontraram os portões fechados. Isto porque ambas as estações não funcionaram devido aos atos de vandalismo cometidos contra o terminal de Plataforma no final da tarde do sábado, 22.

A reportagem esteve na Estação Almeida Brandão, em Plataforma, no final da tarde de domingo, e encontrou as estruturas do terminal bastante danificadas.

A porta da bilheteria foi derrubada e ainda estava no chão. No interior da estação, outras portas que dão acesso à salas também foram arrombadas e os banheiros também foram depredados. Os portões que dão acesso às lanchas estavam trancados, mas alguns garotos conseguiram entrar e se banhavam, pulando do píer para a água. As paredes do terminal também foram pichadas.

