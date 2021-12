Travessia por lanchas e ferry está tranquila nesta segunda

A travessia marítima pelo Sistema Salvador-Mar Grande opera nesta segunda-feira, 18, com movimento regular, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). As embarcações saem do Terminal Hidroviário de Vera Cruz a cada 15 minutos. Não há fila para embarque.

De acordo com a associação, os catamarãs e as lanchas rápidas que operam na linha entre Salvador e Morro de São Paulo devem retornar com lotação completa, porque muitos passageiros fizeram a travessia para a Ilha de Tinharé no final de semana.

Hoje, a última viagem saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

Ferryboat

O fluxo de pedestres e veículos flui normalmente nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho nesta segunda. A expectativa é que o movimento seja tranqüilo durante todo o dia, segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), órgão que administra o sistema ferryboat.

Para atender ao público, o sistema marítimo opera com cinco embarcações. São elas: Anna Nery, Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia e Pinheiro. Todas, segundo o órgão, sem nenhuma restrição.

