Travessia por lancha tem movimento intenso, diz Astramab

O movimento de passageiros é intenso no início da manhã desta quarta-feira, 12, após período de Carnaval, para a travessia marítima por lancha no sistema Mar Grande-Salvador, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

As embarcações realizam as viagens com saídas dos terminais de 10 em 10 minutos. A previsão da Astramab é de que o fluxo intenso de passageiros dure o dia inteiro.

O sistema Salvador-Mar Grande tem a última viagem do dia programada para as 20h, que é a última saída de Salvador, e às 18h30, último horário de saída em Mar Grande. Mas a tendência é que esses horários sejam estendidos devido à demanda de passageiros na Ilha de Itaparica.

Morro de São Paulo - Os catamarãs e as lanchas rápidas de Morro de São Paulo chegam a Salvador com lotação completa, com o retorno dos turistas e baianos que foram passar o feriadão na Ilha de Tinharé. Já o movimento de saída da capital baiana para Morro é tranquilo.

