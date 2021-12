Travessia para Morro de São Paulo opera sem restrições

A travessia marítima Salvador-Morro de São Paulo voltou a operar sem restrições nesta sexta-feira, 21. O mesmo acontece com escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos.

Desde a última segunda-feira, 17, a linha para o Morro estava sendo feita com conexão em Itaparica por conta do mau tempo, enquanto as escunas de turismos ficaram sem operar.

Os horários de saída para o Morro nesta sexta são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30.

Já a travessia Salvador-Mar Grande registra fluxo tranquilo de passageiros, com as embarcações saindo de 30 em 30 minutos.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os barcos não podem atracar no Terminal de Vera Cruz, na Ilha, devido à pouca profundidade do canal de navegação. Com isso, o desembarque só será feito no terminal em Bom Despacho.

A expectativa é que o movimento de embarque com destino à Ilha cresça a partir do meio dia, quando há expectativa que o tempo melhore.

O sistema funcionará de Mar Grande para Salvador até às 18h30 e no sentido inverso, até às 20h.

