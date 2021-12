Travessia para Morro de São Paulo opera com conexão na Ilha

Por conta do mau tempo, a travessia marítima Salvador-Morro de São Paulo realiza o transporte de passageiros na manhã desta sexta-feira, 1º, com conexão em Itaparica.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os catamarãs saem do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a travessia até Morro.

As saídas acontecem às 10h30, 13h e 14h30. Com conexão, a viagem dura 3h20. O valor da passagem é R$ 75.



Já a travessia Salvador-Mar Grande funciona sem restrições e com movimento tranquilo. Oito embarcações estão em tráfego e os horários de saída aontecem a cada 30 minutos. A última saída do dia será às 18h30, de Mar Grande para a capital, e às 20h no sentido inverso.

