Travessia para Morro de São Paulo é feita com conexão

Por causa dos fortes ventos e do mar agitado no percurso entre Salvador e a Ilha de Tinharé, em Cairu, a linha marítima que liga Salvador a Morro de São Paulo precisa fazer conexão em Itaparica neste sábado, 20, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Os passageiros que embarcam no Terminal Náutico da Bahia seguem até Itaparica, de onde continuam a viagem, via rodoviária, até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro. Se as condições de navegação melhorarem ainda neste sábado, as operações serão normalizadas durante o dia.

Com conexão, a viagem dura uma hora a mais - em vez de 2h20, o percurso é feito em 3h20. As escunas de turismo que fazem o passeio às Ilhas da Baía de Todos os Santos não realizam viagem neste sábado.

Já a travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande está operando sem qualquer restrição e com oito embarcações em tráfego. O movimento de passageiros é moderado nos terminais hidroviários de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio. As lanchas de Mar Grande funcionarão até as 20h, quando será feita a última viagem saindo de Salvador. No sentido inverso, o último horário será as 18h30.



Ferryboat - O sistema de ferry-boats funciona neste sábado com os ferries Ana Nery, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu. De acordo com a Internacional Marítima, empresa responsável pelas travessias, as partidas ocorrem normalmente, sem restrições ou espera e mantêm o cumprimento dos horários.

