Travessia para Morro de São Paulo é feita com conexão

Devido aos fortes ventos e o mar agitado no percurso entre Salvador e a Ilha de Tinharé, em Cairu, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informa que a linha marítima que liga Salvador a Morro de São Paulo está fazendo conexão em Itaparica, nesta quarta-feira, 8.



Os passageiros que embarcam no Terminal Náutico da Bahia seguem até Itaparica, de onde continuam a viagem via rodoviária até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro. Se as condições de navegação melhorarem ainda nesta quarta, as operações serão normalizadas durante o dia.



Com conexão, a viagem dura uma hora a mais - em vez de 2h20, o percurso é feito em 3h20. As escunas de turismo que fazem o "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos não estão atendendo devido au mau tempo.

Já a travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande está operando sem qualquer restrição e com oito embarcações em tráfego. O movimento de passageiros é moderado nos terminais hidroviários de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio.

As lanchas de Mar Grande funcionarão até as 19h30, quando será feita a última viagem saindo de Salvador. No sentido inverso, o último horário será as 18h30.

