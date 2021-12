Travessia para Mar Grande segue suspensa pelo segundo dia

As operações da travessia Salvador- Mar Grande continuam suspensas desta sexta-feira, 20, pelo segundo dia consecutivo. Diante do mau tempo e condições de navegação piores nesta manhã, não há previsão para as operações serem retomadas.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os ventos fortes e mar agitado não dão condições seguras para o funcionamento das embarcações.

A travessia Salvador - Morro de São Paulo terá conexão em Itaparica, com a viagem durando em média uma hora a mais.

Já o sistema de transporte ferryboat, segundo a Internacional Marítima Ferryboat, continua com funcionamento normal, cumprindo o horário oficial de uma hora entre as embarcações.

