Travessia para Mar Grande retoma as atividades neste domingo, 22

Após três dias sem funcionar, o sistema de travessias entre Salvador e Mar Grande retoma as atividades às 12h deste domingo, 22. A previsão é que as operações sigam normais até as 20h, quando sai a lancha do terminal náutico do Comércio. Já da ilha a última embarcação sai às 18h30.

O serviço estava parado desde a última quinta-feira, 19. Os ventos fortes e o mar agitado provocados pelo mau tempo que atingiu a capital baiana, impossibilitou a navegação na Baía de Todos-os-Santos.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), retornaram também neste domingo os passeios de escuna pelas ilhas da Baía. A travessia até Morro de São Paulo, que estava sendo realizada com conexão em Itaparica, voltou ao percurso normal.

adblock ativo