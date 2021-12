Travessia para Mar Grande encerra atividades mais cedo

Por conta do início do período de maré baixa, a travessia Mar Grande-Salvador só funcionará até as 18h30 nesta quarta-feira, 25. Normalmente, o serviço opera até as 20h em Salvador e 18:30h, em Mar Grande

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), com maré baixa, o Terminal de Vera Cruz fica sem condições de operar, devido à falta de profundidade do canal de navegação.

Mesmo com a chuva e o mau tempo, o funcionamento da travessia continua normal durante o dia com oito embarcações, com embarque de 30 em 30 minutos. O último horário saindo de Salvador será às 18h30 e de Mar Grande, às 18h.

