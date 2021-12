Travessia para Mar Grande é suspensa por conta da maré baixa

Devido à maré baixa, a travessia entre Salvador e Mar Grande, na ilha de Vera Cruz, foi suspensa até as 10h desta quinta-feira, 15. Logo depois, o serviço será normalizado.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), se houver uma grande concentração de usuários, as lanchas poderão sair a cada 15 minutos.

A última embarcação irá sair da capital baiana, sentido ilha, às 19h (e não às 18h45, como normalmente ocorre). No sentido inverso, será às 18h30.

Já as viagens para Morro de São Paulo ocorrem normalmente. Os catamarãs que fazem o percurso até a cidade turística na ilha de Tinharé saem do terminal Náutico do Comércio 10h30, 13h e 14h30. De Morro para Salvador, os embarques são às 11h30, 13h e 15h.

