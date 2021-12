Travessia para Mar Grande é suspensa e serviço será retomado na segunda

A travessia entre Salvador-Mar Grande foi suspensa logo no início da manhã deste domingo, 3, por conta mau tempo que atinge a capital baiana. A previsão é que o serviço seja retomado na manhã desta segunda-feira, 4, segundo a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab).

>> Moradores da ilha buscam retomar rotina após tragédia com 19 mortos

De acordo com a associação, as chuvas acompanhadas por ventos fortes deixou o mar agitado, dificultando a navegação das lanchas rápidas pela Baía de Todos-os-Santos. As escunas de turismo que realizam o passeio pelas ilhas de Itaparica e dos Frades também foram suspensas.

Apesar das suspensões, os catamarãs que fazem o percurso entre Salvador e Morro de São Paulo operam normalmente. Conforme a Astramab, as viagens acontecem com conexão em Itaparica, de onde os passageiros embarcam em um ônibus até a Ponta do Curral, em Valença. De lá, fazem uma travessia em lanchas até Morro.

Ferryboat

Uma opção de travessia é o sistema ferryboat. Quatro embarcações operam normalmente, com saídas de hora em hora, nos terminais de São Joaquim, em Salvador, e de Bom Despacho, na ilha de Itaparica.

O movimento para o embarque é tranquilo e a previsão para o último ferry zarpar dos dois terminais é às 23h30.

adblock ativo