Travessia para Mar Grande é retomada hoje após um dia de interdição

A travessia marítima entre Salvador-Mar Grande foi retomada normalmente na manhã desta segunda-feira, 20. O sistema ficou inoperante neste domingo, 19, por conta do mau tempo que impossibilitou a navegação pela Baía de Todos-os-Santos. Escunas continuam paradas.

Seis embarcações operam com saídas regulares a cada 30 minutos nos terminais de Mar Grande (em Vera Cruz) e no bairro do Comércio (em Salvador). A previsão inicial é que a última lancha saía às 20h de Mar Grande e de Salvador.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), mesmo com a melhora na navegação, a travessia até Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, opera com conexão na ilha de Itaparica.

Conforme a empresa, os passageiros seguem em um ônibus de Itaparica até a Ponta do Curral, em Valença, onde fazem uma pequena travessia até Morro. Com este modal, a travessia que normalmente dura em média 2h30, passa para 3h30.

