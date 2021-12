Travessia para Madre de Deus e Itaparica ganha novas linhas

Duas novas linhas de transporte marítimo passam a funcionar a partir do dia 29 de setembro, ligando Salvador a Madre de Deus e a Itaparica, com prolongamento até Salinas das Margaridas. Cada linha conta com duas lanchas, equipadas com coletes e dispositivos de segurança e capacidade para 250 passageiros.

As tarifas da Linha 101004 (Salvador-Madre de Deus) são de R$ 8,30 (dias úteis) e R$ 9,50 (fins de semana). Já as passagens da Linha 1005 (Salvador-Itaparica-Salinas das Margaridas) custam R$ 4 (dias úteis) e R$ 5,20 (fins de semana).

O serviço começa a funcionar 30 dias após a homologação das duas novas linhas, que serão operadas pela Transtop Locação de Veículos e Máquinas LTDA, empresa vencedora da licitação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba).

Com a chegada das linhas, que funcionarão como alternativas ao sistema ferryboat, o tempo da viagem entre a capital baiana e Itaparica será reduzido.

