Travessia marítima volta a operar nesta sexta

A travessia Salvador-Mar Grande voltou a operar normalmente nesta sexta-feira, 8, após dois dias suspensa por conta do mau tempo. Oito embarcações estão em tráfego, com horários de saída a cada 30 minutos.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o último horário está previsto para as 20h, saindo de Salvador, e 18h30, partindo de Mar Grande.

As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos estão fora de operação, enquanto a linha marítima Salvador-Morro de São Paulo segue com conexão em Itaparica. Os catamarãs zarpam do Terminal Náutico da Bahia com destino a Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e de lá atravessam para Morro. Os horários de saída de Salvador são às 9h, 10h30, 13h e 14h30.

