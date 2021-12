Travessia marítima tem movimento moderado de passageiros

O movimento de passageiros na travessia Salvador-Mar Grande está com movimento moderado de embarque neste sábado,10, no Terminal Náutico da Bahia e no Terminal de Vera Cruz. Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), desde as 5h, a travessia está com horários de saída de meia em meia hora, com oito embarcações.

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo também está com movimento regular. Os horários disponíveis para saídas de Salvador nesta tarde são: 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo serão realizadas às 13h e 15h. O custo da passagem é de R$ 95,20.

Para fazer o Passeio às Ilhas, as escunas têm a tarifa de R$ 60. O trajeto é feito com paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica.

