Travessia marítima segue com movimento tranquilo

Segue tranquilo o movimento de passageiros que utilizam o sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande, nos dois sentidos, na manhã desta quinta-feira, 22.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações realizam o transporte até as 20h, última saída de Salvador. De Mar Grande, o sistema opera até 18h30.

Já os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam com movimento moderado. As saídas de Salvador acontecem às 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro são às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

