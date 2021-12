Travessia marítima segue com movimento tranquilo

Segue tranquilo o movimento de passageiros que utilizam o sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande na manhã desta segunda-feira, 19.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as embarcações têm horários de saída a cada 30 minutos. A depender do fluxo, este intervalo pode ser reduzido para 15 minutos. O último horário de saída de Salvador será as 20h e, de Mar Grande, às 18h30.

Já os catamarãs e as lanchas rápidas da linha Salvador-Morro de São Paulo seguem com movimento moderado. A viagem até a Ilha de Tinhará dura em média 2h20m e a passagem custa R$ 75.

