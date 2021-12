Travessia marítima segue com movimento tranquilo

Os terminais das travessias marítimas de Salvador para Mar Grande e Morro de São Paulo seguem com movimento tranquilo na manhã desta quarta-feira, 12.

Para a Ilha de Itaparica, as oito embarcações em operação saem a cada 30 minutos. O sistema funciona até 20h, que é o último horário saindo de Salvador. Já de Mar Grande, a última lancha sai às 18h30.

Já para Morro de São Paulo, as saídas do Terminal Náutico da bahia, no Comércio, acontecem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. A volta para a capital baiana conta com saídas às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. A viagem dura em média 2h20 e a passagem custa R$ 75.

