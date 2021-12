Travessia marítima segue com fluxo intenso para Salvador

Segue intenso na manhã deste domingo o fluxo de passageiros que utilizam o sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande para retornar à capital baiana após o feriado prolongado.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), 14 embarcações operam com saídas a cada 15 minutos do terminal de Vera Cruz. Entretanto, até as 11h, a travessia no sentido Mar Grande-Salvador será interrompida por conta da maré baixa.

No sentido inverso, não haverá parada - as lanchas saem normalmente do Terminal Náutico, no Comércio, e atracam em Bom Despacho, no terminal do Sistema Ferry-boat. Quando retomar as operações normais, a travessia Salvador-Mar Grande terá horários de saída de 10 em 10 minutos no sentido da Ilha para a capital.

