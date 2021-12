Travessia marítima registra movimento intenso nesta manhã

O Sistema de Travessia marítima Salvador-Mar Grande registra movimento intenso de passageiros na manhã desta quinta-feira, 16, por conta da Lavagem do Bonfim. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o maior fluxo é no sentido da Ilha para a capital.



O sistema opera durante todo o dia com capacidade completa. Ao todo, 13 embarcações realizam o atendimento à população, com saídas a cada 30 ou 15 minutos, a depender da demanda. O último horário saindo de Salvador será às 19h e de Mar Grande, às 18h30.



A linha Salvador-Morro de São Paulo registra movimento moderado de venda de passagens no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. Os catamarãs e as lanchas rápidas operam sem restrições. As saídas do catamarã acontecem às 9h,10h30, 13h e 14h. Já as saídas de Morro serão às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. A viagem para o Morro dura em média 2h20m e a passagem custa R$ 75.

