Travessia marítima registra bom movimento nesta manhã

A travessia marítima com destino à Ilha de Itaparica está movimentada na manhã deste domingo, 14, no Terminal Marítimo de São Joaquim, no bairro do Comércio, em Salvador. As embarcações do sistema Salvador-Mar Grande saem com lotação completa, de 30 em 30 minutos, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Dez embarcações estão em tráfego desde às 5 horas da manhã.

As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com mar calmo e ventos fracos. O último horário saindo de Salvador será às 20 horas. No sentido Mar Grande para a capital, às 18h30.

As escunas que fazem o tradicional "Passeio às Ilhas" também estão sendo muito requisitadas neste domingo, com muitos turistas e baianos interessados em fazer o tour que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno a Salvador acontece às 17h30.

Já a linha Salvador-Morro de São Paulo tem movimento tranquilo nesta manhã. O primeiro catamarã para o Morro saiu do Terminal Náutico às 8h30 e o segundo às 9h. Os próximos vão zarpar às 10h30, 11h30 e 14 horas. As próximas saídas de Morro de São Paulo-Salvador acontecem 11h30, 12h30 e 15 horas. A viagem entre a capital e o Morro de São Paulo dura cerca de duas horas e 20 minutos.

