Travessia marítima opera com oito embarcações nessa sexta

A travessia marítima Salvador-Mar Grande opera desde as 5h com oito embarcações nesta sexta-feira, 10, no Terminal Naútico de Salvador. O sistema funciona com saídas a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos. A última viagem saindo de Salvador ocorrerá às 20h, e até as 18h30, de Mar Grande para a capital.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a expectativa é de que o movimento aumente a partir das 12h, devido ao fim de semana.

Pela manhã foi registrado um grande movimento de passageiros, porém o embarque ocorre sem filas nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio.

Escunas

As escunas do tradicional "Passeio às Ilhas" também funcionarão nesse final de semana, com paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e retorno a Salvador às 17h30. A tarifa é de R$ 40 por pessoa.

Segundo a Astramab, a travessia turística Salvador-Morro de São Paulo está sendo bastante procurada por turistas. A previsão é de que saiam de Salvador com boa ocupação nesta sexta, a maioria dos turistas atraídos pela Ilha de Tinharé, no município de Cairu. Os próximos horários desta sexta são às 13h e 14h30. Do Morro de São Paulo para a capital são: 11h30, 12h30 e 15h. A viagem dura 2 hora e 30 minutos. A passagem varia entre R$ 95,20 e R$107,00.

