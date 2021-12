Travessia marítima opera com movimento moderado

As embarcações da travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande operam sem restrições na manhã desta quinta-feira, 18. Nas últimas semanas, a travessia sofreu alterações no sistema por conta da maré baixa. Nesta quinta, os equipamentos saem normalmente de Mar Grande e atracam no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, com grande movimento de passageiros.

Segundo informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o último horário saindo de Salvador será às 20h30 e de Mar Grande, às 18h30.

