Travessia marítima encerra mais cedo por causa da maré baixa

Por conta da maré baixa nesta quarta-feira, 14, a travessia marítima Salvador-Mar Grande terá de encerrar o atendimento mais cedo. A saída do Terminal Náutico de Salvador, que normalmente ocorre às 20h, será às 18h30.

A mudança ocorre devido à dificuldade das embarcações atracarem no Terminal de Vera Cruz, em Itaparica.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito lanchas operam nesta quarta, com saídas a cada 30 minutos. O movimento de passageiros é moderado.

Ferryboat

O fluxo de passageiros segue tranquilo no sistema ferryboat nesta manhã. As embarcações Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi, Juracy Magalhães Jr. e Ivete Sangalo seguem em operação, com saídas a cada hora.

