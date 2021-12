Travessia marítima é suspensa por conta da maré baixa

O travessia marítima Mar Grande-Salvador teve o atendimento suspenso na manhã desta terça-feira, 15, por conta da maré baixa. A interrupção do sistema acontece até 10h30, somente no sentido da ilha para a capital.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as saídas de Salvador acontecem normalmente do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. Entretanto, as lanchas atracam no terminal de Bom Despacho.

A última saída de Salvador será às 20h e, de Mar Grande, às 18h30.

Já a linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições, com movimento moderado de passageiros. Os horários para Morro são às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro acontecem às 9h,9h30, 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75.

