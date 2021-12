Travessia marítima é suspensa por conta da maré baixa

Pelo quarto dia consecutivo, a travessia marítima Mar Grande-Salvador é afetada pela maré baixa e obrigada a suspender o atendimento. Nesta sexta-feira, 31, a parada acontece até 11h30, no sentido da ilha para Salvador.

No sentido inverso, as oito embarcações em operação operam normalmente, mas passam a atracar no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

O sistema registra movimento tranquilo de passageiros, com horários de saída a cada 30 minutos. A última viagem no sentido Mar Grande-Salvador será às 18h30; no sentido inverso, às 20h.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam normalmente no Terminal Náutico. Os horários são 9h, 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. A viagem para o Morro dura em média 2h20, e a passagem custa R$ 75.

