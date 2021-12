Travessia marítima é suspensa por causa do vento forte

A travessia marítima Salvador-Mar Grande está suspensa desde as 11h desta segunda-feira, 17, por causa dos ventos fortes que atingem a Baía de Todos-os-Santos e deixam o mar agitado.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há previsão de retorno do atendimento nesta segunda, já que as condições de navegação estão impróprias.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica. Os catamarãs saem do Terminal Náutico, no Comércio, e atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam em lanchas para Morro. Com conexão, a viagem dura 3h20. As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos não estão funcionando.

