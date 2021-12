Travessia marítima é suspensa por causa da maré baixa

Por mais um dia consecutivo, a maré baixa força a suspensão da travessia Mar Grande-Salvador. Nesta quarta-feira, 13, o sistema será interrompido das 10h às 13h, no sentido da ilha para a capital baiana.

No sentido inverso, as lanchas desembarcam no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica. O último horário de Mar Grande será às 18h30 e, de Salvador, às 22h.

A linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições e com movimento moderado de passageiros. As próximas saídas de Salvador são às 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 12h30 e 15h.

