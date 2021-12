Travessia marítima é suspensa por 3h30 devido à maré baixa

A travessia marítima Salvador-Mar Grande suspende as atividades das 9h30 às 13h desta quarta-feira, 15, por causa da maré baixa, que impede a atracação das embarcações no terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica

Nesta manhã, o movimento de embarque nos terminais segue tranquilo. Oito embarcações realizam o transporte de passageiros, com saídas a cada 30 minutos.

As condições de navegação na Baía de Todos os Santos são boas, com ventos fracos e mar calmo. O tempo da viagem dura em média 40 minutos.

À noite, o último horário saindo de Salvador será às 19h30 e de, Mar Grande, às 18h30.

A linha Salvador-Morro de São Paulo segue com movimento regular. A viagem dura em média 2h20 e a passagem custa R$ 95,20. As saídas de Salvador acontecem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro são às 9h, 11h30, 13h e 15h.

adblock ativo