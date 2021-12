Travessia marítima é suspensa por 3 horas nesta quarta

Por mais um dia consecutivo, a maré baixa prejudica o sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande. Nesta quarta-feira, 16, o atendimento será interrompido entre 11h e 14h, no sentido Mar Grande para a capital baiana.

Os passageiros que desejam ir para a Ilha de Itaparica embarcam normalmente no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e desembarcam no terminal do ferryboat, em Bom Despacho.

A travessia registra movimento moderado, com horários de saída a cada 30 minutos. A última viagem saindo de Salvador será às 20h e, de Mar Grande, às 18h30.



A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo é feita com conexão em Itaparica, com os passageiros desembarcando em Itaparica, de onde seguem por via terrestre para a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para Morro. Os horários de saída de Salvador são às 10h30, 13h e 14h30.

