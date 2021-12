Travessia marítima é interrompida por conta da maré baixa

A travessia marítima Salvador-Mar Grande suspende o atendimento nesta quarta-feira, 2, das 10h30 às 12h, por conta da maré baixa. A partir desta quinta, 3, o sistema volta a funcionar sem interrupções.

Nesta quarta, a última viagem saindo de Salvador será às 20h e, de Mar Grande, às 18h30.

Já a linha marítima Salvador - Morro de São Paulo opera sem restrições, assim como as escunas da Baía de Todos os Santos. Os catamarãs para Morro zarpam do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, às 9h, 10h30, 13h e 14h. As saídas de Morro acontecem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

