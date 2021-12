Travessia marítima é interrompida por conta da maré baixa

Pelo quarto dia consecutivo, a travessia marítima Mar Grande-Salvador é obrigada a suspender o atendimento da ilha para a capital por conta da maré baixa.

Nesta quinta-feira, 20, o sistema realiza uma parada às 10h, retomando o transporte de passageiros ás 11h30.

De Salvador para a Ilha de Itaparica, as embarcações saem do Terminal Náutico da bahia, no Comércio, e atracam no terminal de Bom Despacho. A partir desta sexta, 21, com o fim da maré baixa, a travessia volta a funcionar sem interrupções.

Nesta quinta, o último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 e, de Salvador, às 20h.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições, assim como as escunas do "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos. As saídas para Morro acontecem às 10h30, 13h e 14h. Já as embarcações com destino a Salvador saem às 12h30 e 15h.

