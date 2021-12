Travessia marítima cancela última saída devido ao tempo chuvoso

Devido à forte chuva que atinge Salvador e região, o último horário da travessia Salvador-Mar Grande na capital baiana, que seria feito às 19h30, foi suspenso nesta quinta-feira, 9. Assim, o serviço será encerrado às 18h.

Já em Mar Grande, foi cancelado o horário das 18h, que normalmente é o último. A última saída no local aconteceu às 16h30. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia vai ser retomada normalmente nesta sexta-feira, 10, às 5h, caso as condições do tempo permitam.

O serviço vem operando com horários reduzidos por conta das medidas adotadas pelo governo estadual para combater o coronavírus. De segunda a sexta-feira, são feitos oito horários em cada terminal. De Vera Cruz para Salvador, as saídas são às 5h, 6h30, 8h, 11h30, 13h, 15h, 16h30 e 18h. De Salvador para Mar Grande, os usuários contam com saídas às 6h30, 8h, 9h30, 13h, 14h30, 16h30, 18h e 19h30. Sábados. domingos e feriados o sistema não funciona.

adblock ativo