Travessia Mar Grande-Salvador suspende atendimento por 2h

A partir das 9h30 desta terça-feira, 18, o sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande suspende o atendimento aos passageiros por conta da maré baixa.

A parada - somente para quem segue com destino á capital baiana - permanecerá até as 11h30, quando o transporte será retomado. Quem segue para a Ilha de Itaparica não será prejudicado, pois as embarcações saem normalmente do Terminal Náutico da bahia, no Comércio, e atracam no terminal de Bom Despacho.

As oito embarcações em operação saem a cada 30 minutos. A última viagem saindo de Mar Grande será às 8h30 e, de Salvador, às 20h.

Já para Morro de São Paulo, as próximas saídas ocorrem às 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas Morro de São Paulo são às 11h30, 12h30 e 15h. A viagem dura em média 2h20.

