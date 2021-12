Travessia Mar Grande-Salvador registra movimento intenso

A travessia marítima Mar Grande-Salvador registra na manhã desta segunda-feira, 17, fluxo intenso de passageiros que retornam da Ilha de Itaparica com destino à capital baiana. Por conta disto, as 10 embarcações em operação saem do terminal de Vera Cruz a cada 15 minutos.

A estimativa da Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) é que o movimento permaneça até as 11h. Após este horário e até as 12h, o sistema faz uma parada por conta da maré baixa, mas somente de Mar Grande para Salvador. No sentido contrário, as lanchas atracam no terminal de Bom Despacho.

A última saída de Salvador acontece às 20h e, de Mar Grande, às 18h30.

